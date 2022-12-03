Маск злив "папери" Twitter: документи, що стосуються сина Байдена

Новий власник соцмережі Twitter Ілон Маск разом із журналістом Меттом Тайббі опублікували витяги з електронних листів, які пов'язані з історією Хантера Байдена – сина чинного президента США. Вони вказують на політичне цензурування у мережі.

Оприлюднені листи розкривають роль соціальної мережі Twitter у скандалі з ноутбуком сина Байдена. Мовляв, співробітники соцмережі на вимогу демократів видаляли пости про викриття Хантера Байдена.

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Те, що ви збираєтеся прочитати, є першою частиною серії, заснованою на тисячах внутрішніх документів, отриманих джерелами в Twitter,

– написав журналіст.

Twitter цензурували з політичною метою

першому пості "викриття" йдеться про те, що створена у Twitter функція контролю над висловлюваннями в публікаціях, яка спочатку призначалася для боротьби зі спамом і фінансовими шахраями, часто використовувалася в політичних цілях.

Вказівки видалити контент були і від адміністрації Байдена, і від Трампа

Попри те, що Twitter задумувався, як вільний майданчик для висловлювань, до 2020 року вимоги про видалення публікацій у мережі стали рутиною – їх надсилали як адміністрація президента Дональда Трампа, так і представники Джо Байдена.

Наприклад, в одному з листів співробітник Twitter надіслав колезі посилання на публікації "від команди Байдена".

Також працівники соцмережі нібито могли отримати розпорядження про перевірку та видалення контенту і навіть окремих користувачів, зокрема, знаменитостей.

Twitter приховав згадки про розслідування щодо сина Байдена

Втім, найбільш масові інструменти такої цензури застосовувалися в історії з сином президента США Хантером Байденом.

Довідка! У жовтні 2020 року газета New York Post опублікувала статтю, яка базувалась на даних, отриманих з ноутбука Хантера Байдена. У ній йдеться про те, як Хантер Байден, як член ради директорів української енергокомпанії Burisma, познайомив свого батька з топменеджером цієї організації Вадимом Пожарським.

Через рік Джо Байден чинив тиск на владу України, щоб ті припинили розслідування щодо Burisma та звільнили генерального прокурора Віктора Шокіна. Крім того, New York Post знайшла в ноутбуці фото та відео з ноутбука, на яких Байден-молодший займається сексом та вживає наркотики.

За даними Тайббі, Twitter доклав величезних зусиль, щоб приховати цю історію, видаляючи посилання на публікацію і маркуючи контент, як той, що несе небезпеку.

Зазначають, що рішення про цензурування ухвалили на найвищому рівні компанії, але без відома генерального директора Twitter Джека Дорсі. Ключову роль у змові нібито зіграв колишній голова юридичного відділу Віджая Гадде.

Варто зауважити, що наразі перевірити правдивість оприлюдненої інформації складно. Це визнає і сам Маск.

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