Маска заскочили з російською топпропагандисткою – обурливе фото

Ілон Маск вкотре "відзначився" скандальною поведінкою. Доки весь цивілізований світ намагається очиститися від росіян, мільярдер "засвітився" на селфі з російською топпропагандисткою.

Інцидент стався під час фіналу ЧС-2022 у Катарі. Маск прибув туди, щоб насолодитися матчем.

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ЗМІ розповіли, що Маск перебував на трибуні. Його "сусідами" були Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа – та Наіля Аскер-заде – російська топпропагандистка, яка перебуває під санкціями.

Під час гри Аскер-заде зробила селфі з Маском. Усміхнені кадри розлетілися мережею. Зокрема, їх з радістю підхопили росЗМІ.



Маск та Аскер-заде роблять селфі / скриншот з мережі



А ось і сам "фотошедевр" / скриншот з мережі

Маск цензурує твітер

Саме Аскер-заде була ведучою "Прямої лінії з Владіміром Путіним у 2021 році – за лічені місяці до початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Окрім того, вона регулярно "світилася" на федеральних каналах, зокрема, знімала для них фільми.

Мільярдер неодноразово опинявся в епіцентрі скандалу через свої зашкварні висловлювання про війну Росії та України. Тим часом Михайло Подоляк зауважив ще одну важливу деталь: з трендів твітера зникає тема війни в Україні.

Зникнення "війни в Україні" з трендів твітера. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?,

– заявив Подоляк.

Володимир Зеленський запросив Маска в Україну, щоб той на власні очі побачив звірства Росії.