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Маск показав, яка Tesla полетить на Марс під пісню Девіда Бові

10:49, сьогодні 617 Читать новость на русском
Tesla Roadster полетить на Марс
Tesla Roadster полетить на Марс / Instagram

Американський винахідник, співзасновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск має амбітний намір відправити обидва свої творіння на Марс.

Ще раніше Ілон Маск анонсував, що хоче помістити автомобіль Tesla Roadster в ракету замість симулятора ваги.

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За його словами, симулятори маси у вигляді бетонних чи сталевих блоків, які використовують зазвичай, є нудними.

Тому ми вирішили відправити щось незвичайне, що змусить нас відчути,
– написав Маск у своєму Instagram, опублікувавши фото новенької Tesla Roadster всередині ракети.

Щоб цей політ був ще цікавішим, в автомобілі, який летітиме на Марс гратиме легендарна композиція Девіда Бові "Space Oddity".

Дивіться відео на пісню Space Oddity Девіда Бові:

Перший запуск запланований вже на січень 2018-го.

Теги: Новини України Музика LifeStyle Космос Ілон Маск SpaceX Tesla
Джерело: 24 Канал
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