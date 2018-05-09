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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Маск викупив 33 тисячі акцій компанії Tesla за 9,9 мільйона доларів

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з вільних джерел

Засновник компанії Tesla, яка займається виготовленням електрокарів, Ілон Маск купив 33 тисячі акцій власної компанії та витратив на них 9,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє CNN.

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Така угода збільшила долю Маска в Tesla на 0,1%. Варто зазначити, що засновник компанії є найбільшим її акціонером, адже йому належить близько 22% акцій Tesla. Маск і раніше скуповував акції своєї компанії, останній раз він це робив понад рік тому.

Tesla на початку травня оголосила про збитки в 710 мільйонів доларів в першому кварталі 2018 року. Це найбільший квартальний збиток Tesla за весь час існування компанії. А Ілон Маск під час конференц-колла з інвесторами і фінансовими аналітиками відмовився відповідати на питання про капіталізацію компанії і плани поставок Model 3, назвавши їх "безглуздими", "нудними" і "некрутими".

На початку травня експерти повідомили, що якщо Tesla не притягне додаткове фінансування, то за підсумками 2018 року в неї не залишиться коштів. За підрахунками агентства, кожну хвилину компанія Маска втрачає 7430 доларів.

Теги: Гроші Інтернет Техно Tesla Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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