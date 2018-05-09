Маск викупив 33 тисячі акцій компанії Tesla за 9,9 мільйона доларів

Засновник компанії Tesla, яка займається виготовленням електрокарів, Ілон Маск купив 33 тисячі акцій власної компанії та витратив на них 9,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє CNN.

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Така угода збільшила долю Маска в Tesla на 0,1%. Варто зазначити, що засновник компанії є найбільшим її акціонером, адже йому належить близько 22% акцій Tesla. Маск і раніше скуповував акції своєї компанії, останній раз він це робив понад рік тому.

Tesla на початку травня оголосила про збитки в 710 мільйонів доларів в першому кварталі 2018 року. Це найбільший квартальний збиток Tesla за весь час існування компанії. А Ілон Маск під час конференц-колла з інвесторами і фінансовими аналітиками відмовився відповідати на питання про капіталізацію компанії і плани поставок Model 3, назвавши їх "безглуздими", "нудними" і "некрутими".

На початку травня експерти повідомили, що якщо Tesla не притягне додаткове фінансування, то за підсумками 2018 року в неї не залишиться коштів. За підрахунками агентства, кожну хвилину компанія Маска втрачає 7430 доларів.