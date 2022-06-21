Маска скинута: путінська влада вже публічно хизується своїми злочинами

Начальник RT пані Симоньян оголосила, що голод, спричинений блокадою Росією експорту українського зерна, змусить світ скасувати санкції, щоб не допустити страшних наслідків відсутності їжі, особливо у бідних країнах.

20 мільйонів тонн пшениці та ячменю, що знаходяться в зерносховищах України, можуть врятувати сотні мільйонів голодних в Африці та Азії. Але доступ до нього закрито російською військовою силою.

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Кремль повторює злочини попередників

Знову нинішня влада відтворює найжахливіші дії своїх попередників – більшовиків-чекістів. Голодом та перспективою болісної смерті, як і в 1921 – 22, 1932 – 33, 1946 – 47 роках, вона хоче примусити людей до покірності.

Але якщо Сталін так змушував, у моменти небезпеки для влади більшовиків, своїх громадян, то Путін тим же методом вирішив скористатися, в момент небезпеки для себе, щоб примусити весь світ, використовуючи людинолюбство розвинених країн та жах країн, що розвиваються. А RT цинічно повідомляє про це людству.

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Російська влада хизується злочинами

Тоді більшовики намагалися всіляко приховувати ними створений голод, особливо у 1930-40-ті роки. Тепер своєю граничною нелюдяністю вони хизуються і кричать про неї на весь світ вустами пані Симоньян.

Маска скинута. Зло саме оголосило себе злом, людиноненависництво – людиноненависництвом. Болісно, що це зло і людиноненависництво моєї країни, що твориться і від мого імені.

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