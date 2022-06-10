Маски скинуті: Путін зізнався, навіщо йому війна в Україні

Путін зізнався, навіщо розпочав війну, навіщо йому геноцид українців. Маски скинуті остаточно. Денацифікація, демілітаризація...

Усі відставити. Путін зізнався, що прийшов захопити Україну для збереження та розширення імперії. Отож, прямим текстом так і сказав.

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Ми це і так знали, але дивно, що Путін тепер це просто бере і особисто визнає. Мабуть, немає причин уже ховатись. Путін заявив, що Петро I розширював території Російської імперії, і він, Вова перший, теж повинен це робити. Що Петро I забирав у рідну гавань споконвічно слов'янські землі і Путін забирає.

Путін хоче увійти в історію

Загалом, важко уявити, скільки тих, хто лизав дупу Путіна, повторили за останні роки це порівняння, Путіна і Петра I. Переконали в результаті цього бункерного діда. На нашу голову. Зализали.

Дуже-дуже хоче Путін увійти до історії. Потрапити на сторінки підручника з історії. І ще до початку війни говорили, що це єдине, що може раціоналізувати його напад на Україну.

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Путін переплутав сторіччя

Так і сталося. Ну що ж, увійти в історію Путіну не вдасться, а вляпатися – дуже навіть. Трохи переплутав Путін сторіччя. Кілька сотень років раніше, можливо, така логіка і спрацювала б. А зараз не дуже. Хоч і каже Путін, що за 350 років нічого не змінилося.

І був Петро, який став першим імператором і створив імперію, прорубавши "вікно в Європу" і модернізував відсталу азіатську державу дикими азіатськими методами. І буде Вова, перший і останній, що цю імперію поховав, що закрив вікно в Європу і поставив Імперію на шлях деградації (імпортозаміщення). Туди їй дорога.

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Російська імперія – імперія минулого, зомбі, що атакує сучасний світ. Імперія, що бореться з сьогоденням і майбутнім, ховається в шкаралупу минулого, де все було простіше, зелена трава, дерева великі.