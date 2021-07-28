Масова загибель риби та птахів у Голосієво: у ставках виявили ртуть

У загиблих качках й рибі, яку виловили зі ставків у Голосієво, виявили перевищення вмісту ртуті. Ймовірно, що хтось навмисно вилив цю небезпечну речовину у воду.

Також припускають, що ртуть потрапила у ставки через ливнестокову каналізацію. Екоінспекція передала матеріали дослідження у поліцію – там вже відкрили справу.

Раніше ми писали про це Ймовірно, хімічні скиди: у Голосіївському парку в Києві на ставках масово загинули птахи та риба

Знайшли ртуть

Фахівці Держпродспоживслужби підтвердили підозри, що загибель риби та качок – результат впливу хімічної речовини.

Отруєння риби та качок: що відомо

Нагадаємо, що 21 липня екоактивісти та волонтери витягли з води майже 20 кілограмів мертвої риби та 10 загиблих качок.

Тих птахів, які отруїлися, але вижили, волонтери відвезли до орнітологів на лікування.

Це сталось у водоймищах, які належать до природно-заповідного фонду України – йдеться про Оріхуватські ставки у Голосіївському районі столиці.

Біля ставків завжди гуляють люди – це популярне місце відпочинку киян.

Зверніть увагу Берег вкрито зеленою "кашею": оприлюднили жахливе відео моря в Одесі

Поруч гуляють діти

Мертву рибу та загиблих птахів знайшли у ставку № 3, розташованому біля дитячого майданчика. Кияни занепокоєні тим, що це сталось у цьому місці.

Ртуть, як відомо, має властивість випаровуватись. В парку гуляє багато людей з дітьми,

– каже киянка Оксана Ситаленко.

Більшість людей, які відреагували на повідомлення екоінспекції у фейсбуці, запитують "що будуть далі робити" та "чи шукатимуть тих, хто вилив ртуть".

Також є припущення, що вона потрапила у водойму з дощем – у районі є сміттєзвалища, куди могли викинути небезпечну речовину.