Кремль заборонив державним ЗМІ говорити про росіян, які виїхали

ЗМІ, які контролюються Кремлем, отримали заборону повідомляти про масовий переїзд росіян за кордон. Також на кремлівських каналах тепер заборонено говорити про переведення бізнесу за межі Росії.

Кремль не хоче говорити про масовий переїзд росіян навіть до "дружніх" країн, таких як Вірменія чи Казахстан. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До теми Чому росіяни масово підтримують війну в Україні та хто проти: пояснення експертки

Під забороною не лише новини, а й реклама

Під забороною опинилися не лише новини на табуйовану тему, а й реклама консалтингових послуг, пов'язаних із переїздом росіян. Про це російським ЗМІ розповіли кілька рекламодавців, які намагалися розмістити свої пропозиції послуг, зокрема переїзд до країн Близького Сходу.

Зокрема, джерело одного з рекламних агентств розповіла, що така заборона останнім часом стала тотальною.

Не можна говорити про бізнес-міграцію до Казахстану, Вірменії, Грузії, ОАЕ. Це схоже на торгівлю батьківщиною,

– сказало джерело.

Заборону вже можна прослідкувати у російських ЗМІ

Заборона Кремля вже позначилась на подачі новин та матеріалів російських "новинних" агентств. До прикладу, інформація про відмову від громадянства Росії банкірів Олега Тинькова та Миколи Сторонського подають акцентуючи на тому, що бізнесу у Росії вони не мають. І, звісно, кремлівські медіа ніяк не згадують про масову втечу з країни представників Яндекса.