Масова бійка у центрі Львова: двоє поліцейських отримали травми

Вночі 23 лютого сталася масова бійка на площі Ринок у центрі Львова. Двоє патрульних отримали травми, коли намагались припинити сутички.

Правоохоронці звернулись до медиків за допомогою. Про це повідомили на сайті Головного управління Нацполіції у Львівській області.

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Затримали двоє чоловіків, яким було 24 та 38 років, які напали на патрульних. У Нацполіції обставин бійки наразі не повідомляють. Зазначили, що проводять досудове розслідування.

Зараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Бійка сталася у центрі Львова – карта: