Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом
Джерело:Герман Галущенко
Росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Ворог знову цілив у енергетичну інфраструктуру.
Росія масовано атакувала Україну вночі проти 11 квітня. Під ударом опинилися енергооб'єкти у різних регіонах.
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Деталі обстрілу
Міністр енергетики розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням
Енергетики вже працюють над усуненням наслідків,
– наголосив він.
Росія вже не вперше цього року атакує об'єкти енергетики. Вона активізувала свої атаки в березні 2024 року, хоча опалювальний сезон вже добігав кінця.
Вночі проти 11 квітня Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95. Крім цього, були також пуски ракет типу "Кинджал" із МіГ-31К. До цього агресорка запускала ударні дрони-камікадзе. Росія вкотре здійснила комбіновану масовану атаку по нашій державі.
Під прицілом були також ТЕС
- Росія зранку 11 квітня атакувала також дві теплоелектростанції ДТЕК
- Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.
- За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без постраждалих.
- З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.