На Україну летіли майже 500 ракет і дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити

Уночі Росія масовано атакувала Україну. Ворог завдав комбінованого удару по критичній інфраструктурі, випустивши ракети різних типів і дрони.

Загалом окупанти вночі застосували 498 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у заяві Повітряних сил.

Скільки ракет і дронів запустив ворог уночі?

Ворог використав:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

430 ударних БпЛА різних типів, близько 250 із них – "Шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО знешкодили 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету "Циркон";

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет і 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Які наслідки атаки на Україну 14 березня?