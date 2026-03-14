На Україну летіли майже 500 ракет і дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити
14 березня, 09:04
На Україну летіли майже 500 ракет і дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія атакувала Україну, випустивши 498 засобів повітряного нападу.
  • Сили ППО знешкодили 460 цілей, включаючи 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

Уночі Росія масовано атакувала Україну. Ворог завдав комбінованого удару по критичній інфраструктурі, випустивши ракети різних типів і дрони.

Загалом окупанти вночі застосували 498 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у заяві Повітряних сил.

Скільки ракет і дронів запустив ворог уночі?

Ворог використав:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 25 крилатих ракет "Калібр";
  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 430 ударних БпЛА різних типів, близько 250 із них – "Шахеди". 

Основний напрямок удару – Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО знешкодили 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

  • 1 протикорабельну ракету "Циркон";
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 25 крилатих ракет "Калібр";
  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 402 ворожі БпЛА різних типів. 

Зафіксовано влучання 6 ракет і 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Які наслідки атаки на Україну 14 березня?

  • Уночі під ударами росіян були столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.
  • Найбільше постраждала Київська область. Там ворог націлився на енергетичну інфраструктуру, зокрема Трипільську ТЕС та підстанцію у Наливайківці.
  • На Харківщині армія росіян влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
  • На жаль, кількість загиблих на Київщині зросла до 4 людей, ще 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє перебувають у важкому стані. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Обухівському та Броварському районах – наразі відомо про близько 30 пошкоджених об'єктів. Наслідки обстрілів є у чотирьох районах:
  • Вишгородський район: багатоповерхівка та складські приміщення.
  • Броварський район: два приватні будинки, гуртожиток, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, пошкоджено автомобілі.
  • Обухівський район: дві школи, дитсадок, три приватні будинки, багатоповерхівка, виробничі та нежитлові приміщення.
  • Бучанський район: приватний будинок.