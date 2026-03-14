14 березня, 09:04
На Україну летіли майже 500 ракет і дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити
Основні тези
- Росія атакувала Україну, випустивши 498 засобів повітряного нападу.
- Сили ППО знешкодили 460 цілей, включаючи 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.
Уночі Росія масовано атакувала Україну. Ворог завдав комбінованого удару по критичній інфраструктурі, випустивши ракети різних типів і дрони.
Загалом окупанти вночі застосували 498 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у заяві Повітряних сил.
Скільки ракет і дронів запустив ворог уночі?
Ворог використав:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон";
- 13 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 25 крилатих ракет "Калібр";
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 430 ударних БпЛА різних типів, близько 250 із них – "Шахеди".
Основний напрямок удару – Київщина.
За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО знешкодили 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:
- 1 протикорабельну ракету "Циркон";
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 25 крилатих ракет "Калібр";
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 402 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет і 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 7 локаціях.
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.
Які наслідки атаки на Україну 14 березня?
- Уночі під ударами росіян були столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.
- Найбільше постраждала Київська область. Там ворог націлився на енергетичну інфраструктуру, зокрема Трипільську ТЕС та підстанцію у Наливайківці.
- На Харківщині армія росіян влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
- На жаль, кількість загиблих на Київщині зросла до 4 людей, ще 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє перебувають у важкому стані. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Обухівському та Броварському районах – наразі відомо про близько 30 пошкоджених об'єктів. Наслідки обстрілів є у чотирьох районах:
- Вишгородський район: багатоповерхівка та складські приміщення.
- Броварський район: два приватні будинки, гуртожиток, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, пошкоджено автомобілі.
- Обухівський район: дві школи, дитсадок, три приватні будинки, багатоповерхівка, виробничі та нежитлові приміщення.
- Бучанський район: приватний будинок.