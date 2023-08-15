Вночі росіяни завдали комбінованого масованого удару: скільки ракет запустили та знищили

Росія вночі випустила по нашій державі крилаті ракети різних типів. У Повітряних силах розповіли вранці, скільки ворожих цілей вдалось знищити.

У ніч проти вівторка, 15 серпня, від 04:00 у більшості областей нашої держави було неспокійно. Загарбники запускали ракети з території своєї терористичної держави та акваторії Чорного моря. Однак українська ППО також не дрімала.

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Які ракети ліквідувала ППО

Власне, загалом Повітряними силами зафіксовано пуски 28 крилатих ракет різних типів:

4 ракети типу Х-22 окупанти випустили з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, що базуються на аеродромах у Сольці та Шайковці.

окупанти випустили з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, що базуються на аеродромах у Сольці та Шайковці. 20 ракет типу Х-101/Х-555 – з 11 літаків стратегічної авіації, що базуються на аеродромах в Енгельсі та Оленєгорську;

– з 11 літаків стратегічної авіації, що базуються на аеродромах в Енгельсі та Оленєгорську; 4 ракети типу "Калібр" – з фрегата з акваторії Чорного моря, що в районі Ялти в окупованому Криму.

Отже, нашій системі протиповітряної оборони вдалось знищити 16 крилатих ракет типів Х-101/Х-555 та "Калібр".

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття,

– підсумували в Повітряних силах.

Водночас у Дніпропетровській обласній раді уточнили, що ППО збила 7 ракет саме над Дніпропетровщиною.

Окрім того, у ЗСУ зазначили, що було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет типів С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наслідки масованої атаки

Через цей удар спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств Дніпра. Відомо про двох поранених – 70-річного чоловіка та 59-річну жінку. Чоловіка уже госпіталізували, а жінка лікуватиметься амбулаторно.

Разом з тим під час цього удару було влучання по будинках у Львові на вулицях Патона та Каховській. Також в одному з гіпермаркетів обвалилась стеля та загалом у місті було пошкоджено чимало транспортних засобів.

Вибухи були і в Луцьку вночі. Згодом стало відомо, що окупанти поцілили по промисловому підприємству – на місце події одразу виїхали усі відповідні служби. Було відомо щонайменше про двох постраждалих.