Зробив неможливе, – боєць ТрО з кулемета збив ракету, яка летіла на Київ

Українці демонструють мужність та стійкість навіть під час масштабних обстрілів ворога. Наприклад, під час масованої атаки росіян 16 грудня військовослужбовець Територіальної оборони збив крилату ракету з кулемета.

Ракета окупантів летіла на Київ, а приземлилась в області. Її збив боєць ТрО Олег. Хлопець зізнається, збивати ракети не вчився, але вчився добре стріляти.

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Кулеметник зробив неможливе

Командир позиції бійців розповів, що захисник зреагував дуже швидко. Кулеметник відкрив вогонь та пошкодив ракету, вона впала посеред поля.

Видно було, як від неї летіли зелені іскри. Потім вона почала кружляти, коли він у неї влучив, і хвостом упала,

– розповів командир.

За його словами, це було майже неможливо зробити, але у захисника вийшло.

Дивіться відео, як боєць ТрО збив ракету:

До речі, зенітники Президентської бригади також збили 2 ракети, що летіли на Київ. В мережі оприлюднили фото з уламками.

Масована ракетна атака: що відомо