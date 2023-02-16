Не лише Львівщина: в ОП розповіли, які регіони постраждали від нічної ракетної атаки

У ніч проти 16 лютого ворог здійснив черговий масований удар. Окупанти випустили загалом 32 ракети, а згодом ще й залучили до атаки безпілотники.

Деталі нічної атаки ворога розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, на жаль, є влучання на:

Півночі,

Заході України,

а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,

– пояснив глава ОП.

Скільки ракет знищили Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Загалом ворог застовував:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря,

8 крилатих ракет "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря,

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська,

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Бійці Повітряних сил ЗСУ знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет,

– повідомили у Повітряних силах.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що внаслідок ракетних ударів фактично всі підстанції у межах міста й області були ушкоджені. І саме цей факт викликає багато питань щодо того, як же львів'янам вдається залишатися зі світлом. За його словами, у міста є достатньо серйозний запас міцності. Також важливу ролі відіграє креативність наших енергетиків.

Чи можлива ще одна ракетна атака 16 лютого

Як сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, станом на ранок 16 лютого ракетоносії все ще перебувають на службі. Але їм, швидше за все треба перезарядитися.

"Ми спостерігаємо за ситуацією і оперативно повідомляємо про загрози", – підсумувала вона.

У випадку оголошення повітряної тривоги, українців закликають йти до укриттів.