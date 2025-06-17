Атака росіян на Київську область: які наслідки та руйнування

В ніч на 17 червня російські війська вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Під ворожою атакою опинилася зокрема Київщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Які наслідки атаки на Київщині

Правоохоронці повідомили, що у Фастівському районі було пошкоджено приватний будинок, паркан та два автомобілі.

На Вишгородщині пошкоджень зазнав приватний будинок. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримала 55-річна місцева жителька. Необхідну медичну допомогу їй надали на місці.

За даними поліції, на Обухівщині пошкоджень зазнали два приватні будинки та господарчі споруди.

Правоохоронці наголосили, що за фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці показали наслідки атаки на Київщині / Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські ракети та дрони атакували також Київ. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загалом на столицю летіли 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні.

Під час атаки ворог поцілив в одну з багатоповерхівок Києва. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів. Наразі на місці атаки працюють рятувальники, під завалами можуть бути люди.