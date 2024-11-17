На місцях, де вирувало життя, тепер лише руїни: в ДСНС показали наслідки російського терору

Росія 17 листопада завдала масованого удару по території України. Унаслідок влучань та падінь уламків у різних областях є руйнування.

На жаль, не минулося й без жертв та постраждалих. Які наслідки російської атаки в різних містах України – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Під Одесою внаслідок обстрілу загинули двоє співробітників енергооб’єкта

Наслідки атаки на Одещині

Внаслідок обстрілу Одещини спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки – зазнали руйнувань.

Унаслідок атаки постраждав 1 підліток. Також психологи надали допомогу місцевим мешканцям, які були в епіцентрі атаки. Також рятувальники знайшли собаку, який загубився під час вибухів. Наразі домашнього улюбленця передали власникам.

Наслідки атаки на Одещині – більше у галереї

На Прикарпатті – пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

В Івано-Франківській області ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Наразі загоряння вдалося ліквідувати.

Пожежа на Прикарпатті – більше у галереї

На Рівненщині також вдарили по інфраструктурному об'єкту

Росіяни атакували й інфраструктурний об'єкт у Рівненській області. Там також спалахнула пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Внаслідок влучання пошкоджено дві житлові будівлі, жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Наслідки атаки на Рівненщині – більше у галереї

На Львівщині є загиблі після атаки

Серйозні пошкодження та руйнування є й на Львівщині. Так, внаслідок падіння уламків ворожої ракети в Шептицькому районі загинула 66-річна місцева мешканка. Ще троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Окрім цього, зруйновано та пошкоджено 20 гаражних приміщень.

Львівщина оговтується після атаки – більше у галереї

Били росіяни і по інфраструктурі Вінниччини

Російські війська 17 листопада атакували і критичну інфраструктуру Вінницької області. Також пошкоджень зазнали інші об'єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. На щастя, люди не постраждали.

Зафіксовано пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, сім цивільних споруд, серед яких заклади освіти, житловий багатоквартирний будинок та гаражі. Суттєвих руйнувань завдано базі академічного веслування ДЮСШ. Також пошкоджено два цивільні автомобілі.

Вінниччина після ворожої атаки – більше у галереї

Нагадаємо, що 17 листопада Росія завдала одного з наймасованіших ударів. Усього ворог запустив 120 ракет і 90 БпЛА типу "Шахед".