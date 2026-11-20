У польському аеропорту "Жешув-Ясьонка" 20 листопада вперше евакуювали персонал диспетчерської вежі через повітряну загрозу. Евакуація відбулася на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак у соцмережі X.

Що відомо про евакуацію в аеропорту Жешув

Вранці під час обстрілу України польські військові активували засоби протиповітряної оборони, а цивільний рух на летовищі зупинили через роботу бойової авіації.

Клімчак зазначив, що рішення евакуювати диспетчерську вежу аеропорту ухвалило Польське агентство аеронавігаційних послуг.

За словами міністра, у тимчасовому укритті перебували дев'ятеро людей, серед яких шестеро працівників оперативного персоналу. Раніше подібну евакуацію двічі проводили для співробітників диспетчерської вежі TWR у Любліні.

Нагадаємо, вранці урядовий центр безпеки Польщі повідомив про можливе порушення повітряного простору країни невідомими об'єктами на тлі масованої російської атаки на Україну.

Як заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський, у селищі Хмелек Люблінського воєводства пролунав сильний вибух. За його словами, військові перевіряють два можливі випадки порушення повітряного простору.

Водночас польські екстрені служби повідомили про виявлення уламків невідомого літального об'єкта в Люблінському воєводстві. На місці триває гасіння пожежі.