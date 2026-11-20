20 листопада Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Зокрема, ворог запустив до 100 ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Яка особливість атаки 20 листопада?

За словами Ігната, відсоток перехоплення ворожих цілей доволі високий. Попередньо, одна з ракет перетнула кордон з Польщею.

Загалом до 80 крилатих ракет атакували Україну. Спершу це були "Калібри", які росіяни запускали з кораблів. Потім ворог застосував ракети Х-101 з літаків. Вони заходили з різних напрямків.

Більшість крилатих ракет атакували західні регіони України. Головною ціллю ворога була енергетика.

Ще Росія випустила до 20 балістичних ракет. Вони переважно били по Києву та Київщині.

Крім того, за інформацією речника Повітряних сил, ворог використав в атаці 400 дронів, з них – 120 реактивних. ️

Ігнат зауважив, що це була одна з найпотужніших атак.

Зауважимо, що монітори опублікували мапу руху російських цілей над Україною протягом ночі.