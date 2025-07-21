У Києві рятувальники знищили небезпечну бойову частину збитої ракети

На одній з вулиць Києва виявили бойову частину російської ракети, яка не здетонувала. Небезпечну знахідку прибрали з дороги для подальшого знищення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Як рятувальники прибрали з вулиці частину ракети?

Після комбінованої атаки на Київ, що відбулася 21 липня, рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу. У столиці зафіксовані загоряння в багатоповерхівці в Шевченківському районі на другому та третьому поверхах. У кількох районах медики надавали допомогу 9 пораненим жителям, а один чоловік, на жаль, загинув.

Під час проведення рятувальної операції сапери ДСНС ліквідували знайдену бойову частину збитої російської ракети Х-69. Озброєння росіян впало поруч із житловим будинком. Боєприпас міг здетонувати будь-якої миті.

Співробітники ДСНС знайшли об'єкт і за допомогою спеціального маніпулятора перенесли його до автомобіля та відвезли на місце знищення у безпечних умовах.

Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле – дзвоніть "101",

– попереджують рятувальники.

Рятувальники безпечно знищили частину збитої ракети / Фото ДСНС України

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Києві під час атаки в понеділок сталося понад півтора десятка прямих влучань. Серед ракет, які запустили на столиці росіяни, були як крилаті, так і аеробалістичні, а також кілька БпЛА.