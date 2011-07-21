Масований нічний обстріл, просування на фронті: хронологія 1244 дня війни

Росія не припиняє регулярні обстріли українських міст: 21 липня ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку. До того ж окупаційна армія продовжує наступальні дії вздовж лінії фронту.

Про головні події 1244 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви світових політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні події 21 липня