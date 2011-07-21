Масований нічний обстріл, просування на фронті: хронологія 1244 дня війни
Росія не припиняє регулярні обстріли українських міст: 21 липня ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку. До того ж окупаційна армія продовжує наступальні дії вздовж лінії фронту.
Про головні події 1244 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви світових політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні події 21 липня
В ніч на 21 липня ворог здійснив 12 ударів по Харкову. Для атаки росіяни застосували дрони типу Shahed та "Герань-2". Після перших ударів у місті виникла масштабна пожежа. Пізніше один із "прильотів" зафіксували біля багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий комплекс: вибито вікна, понівечено дорожнє покриття, трамвайні колії та електромережі. Інформації щодо постраждалих наразі немає. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що СБУ та ОГП проводять серію обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що цієї ночі була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, окупанти завдали удару ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру в трьох селах громади, наразі уточнюються масштаби руйнувань. Також в одному з населених пунктів є постраждалі, попередньо – в легкому стані. Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки була пошкоджена наземна частина станції метро "Лук'янівська". За даними КМДА, підземні приміщення залишилися неушкодженими, пожежі на станції також немає. Через пошкодження "Лук'янівська" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але водночас працює як укриття. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково. Внаслідок масованої ворожої атаки в Києві загинула одна людина. Наразі рятувальники продовжують роботу на місцях ударів.
Росія 12 разів вдарила по Харкову цієї ночі
СБУ та ОГП проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ
Під ударом опинився Івано-Франківськ
У Києві під час обстрілу постраждала станція метро "Лук'янівська"
Російські війська масовано атакували Київ
В ніч на 21 липня ворог здійснив 12 ударів по Харкову. Для атаки росіяни застосували дрони типу Shahed та "Герань-2".
Після перших ударів у місті виникла масштабна пожежа. Пізніше один із "прильотів" зафіксували біля багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий комплекс: вибито вікна, понівечено дорожнє покриття, трамвайні колії та електромережі.
Інформації щодо постраждалих наразі немає.
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що СБУ та ОГП проводять серію обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що цієї ночі була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення.
За його словами, окупанти завдали удару ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру в трьох селах громади, наразі уточнюються масштаби руйнувань.
Також в одному з населених пунктів є постраждалі, попередньо – в легкому стані.
Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки була пошкоджена наземна частина станції метро "Лук'янівська". За даними КМДА, підземні приміщення залишилися неушкодженими, пожежі на станції також немає.
Через пошкодження "Лук'янівська" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але водночас працює як укриття. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.
Внаслідок масованої ворожої атаки в Києві загинула одна людина.
Наразі рятувальники продовжують роботу на місцях ударів.