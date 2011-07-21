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24 Канал Новини України Масований нічний обстріл, просування на фронті: хронологія 1244 дня війни
21 липня, 08:01
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Масований нічний обстріл, просування на фронті: хронологія 1244 дня війни

Поліна Буянова

Росія не припиняє регулярні обстріли українських міст: 21 липня ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку. До того ж окупаційна армія продовжує наступальні дії вздовж лінії фронту.

Про головні події 1244 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви світових політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня 

Головні події 21 липня

 

07:52, 21 липня

Росія 12 разів вдарила по Харкову цієї ночі

В ніч на 21 липня ворог здійснив 12 ударів по Харкову. Для атаки росіяни застосували дрони типу Shahed та "Герань-2".

Після перших ударів у місті виникла масштабна пожежа. Пізніше один із "прильотів" зафіксували біля багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий комплекс: вибито вікна, понівечено дорожнє покриття, трамвайні колії та електромережі.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

07:50, 21 липня

СБУ та ОГП проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що СБУ та ОГП проводять серію обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. 

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.

07:46, 21 липня

Під ударом опинився Івано-Франківськ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що цієї ночі була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, окупанти завдали удару ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру в трьох селах громади, наразі уточнюються масштаби руйнувань.

Також в одному з населених пунктів є постраждалі, попередньо – в легкому стані. 

07:45, 21 липня

У Києві під час обстрілу постраждала станція метро "Лук'янівська"

Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки була пошкоджена наземна частина станції метро "Лук'янівська". За даними КМДА, підземні приміщення залишилися неушкодженими, пожежі на станції також немає.

Через пошкодження "Лук'янівська" тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але водночас працює як укриття. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

07:40, 21 липня

Російські війська масовано атакували Київ

Внаслідок масованої ворожої атаки в Києві загинула одна людина.

  • У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки.
     
  • У Дніпровському районі спалахнули торгівельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метрів.
     
  • У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу й у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загоряння.
     
  • У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Наразі рятувальники продовжують роботу на місцях ударів.

 