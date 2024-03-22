Під завалами точно є люди, – Федоров про удари по житлових будинках в Запоріжжі

Росія вночі проти 22 березня масовано атакувала Україну. У Запоріжжі є влучання у житлові будинки, а там поранені та загиблі.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у етері телемарафону розповів, що у Запоріжжі під завалами точно є люди. За його словами, особливо це стосується приватного сектору, там, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами.

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Точна кількість невідома

Федоров наголосив, що на місцях влучань працюють рятувальники, однак поки невідомо, скільки людей під завалами та загальна кількість постраждалих. Щонайменше 3 людини зникли безвісти.

Голова Запорізької ОВА зауважив, що ворог поцілив по великій кількості житлових будинків.

Зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також є влучання поряд із багатоповерховим житловим будинком. Також ще щонайменше у 20 житлових будинків повилітали вікна,

– пояснив він.

На жаль, не обійшлось і без жертв. Станом на 10:25 рятувальники розбирають завали, тож подробиці стануть відомі згодом. Зокрема, відомо про 10 поранених.

Ворог поцілив по ДніпроГЕС