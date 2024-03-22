Під завалами точно є люди, – Федоров про удари по житлових будинках в Запоріжжі
Росія вночі проти 22 березня масовано атакувала Україну. У Запоріжжі є влучання у житлові будинки, а там поранені та загиблі.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у етері телемарафону розповів, що у Запоріжжі під завалами точно є люди. За його словами, особливо це стосується приватного сектору, там, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами.
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Точна кількість невідома
Федоров наголосив, що на місцях влучань працюють рятувальники, однак поки невідомо, скільки людей під завалами та загальна кількість постраждалих. Щонайменше 3 людини зникли безвісти.
Голова Запорізької ОВА зауважив, що ворог поцілив по великій кількості житлових будинків.
Зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також є влучання поряд із багатоповерховим житловим будинком. Також ще щонайменше у 20 житлових будинків повилітали вікна,
– пояснив він.
На жаль, не обійшлось і без жертв. Станом на 10:25 рятувальники розбирають завали, тож подробиці стануть відомі згодом. Зокрема, відомо про 10 поранених.
Ворог поцілив по ДніпроГЕС
- Під ударом ворога 22 березня опинилася найбільша ГЕС в Україні – Дніпровська. Спалахнула пожежа. Росіяни цього разу прицільно атакували енергетичну інфраструктуру. Так, Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту.
- Про атаку на Дніпровську ГЕС спочатку повідомляли у мережі, згодом це підтвердили в Укргідроенерго. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що було два прямих влучання у станцію.
- За його словами, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки порахують протягом дня. Тільки після цього стане відомо, чи буде працювати ГЕС-2.