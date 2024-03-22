Харків без світла, проблеми з теплопостачанням: Терехов розповів про наслідки
Внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах у Харкові зафіксовано відключення світла. Окрім цього, є проблеми з постачанням тепла до жителів міста.
Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Зазначається, що вночі окупанти здійснили більш як 15 ударів по енергоструктурі міста.
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Ситуація в Харкові
Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але попри це комунальники починають подавати воду у домівки містян. Крім цього, місто перейшло на генератори, запускають теплові мережі. Наразі є можливість підключити 40 тисяч абонентів до теплопостачання.
Окрім цього, Ігор Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові.
Працюють вже автобуси, які замінили те, що сьогодні знеструмлене. Це метрополітен не працює, не працюють тролейбуси та трамваї. Але ми заміняємо це автобусними маршрутами,
– зазначив Терехов.
Крім цього, не працюють телефонні лінії 101 та 112. Однак мер додав, що працює міська лінія 1562 – люди можуть телефонувати туди, а вже звідки інформацію про інциденти передаватимуть до відповідних служб.
У своєму телеграм-каналі Ігор Терехов також повідомив, що у місті не працюють світлофори. Він звернувся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій.
Що відомо про обстріл
- Вночі 22 березня росіяни знову завдали масованого удару по енергоструктурі України. Для ударів ворог використовував дрони-камікадзе та ракети різних типів.
- Зокрема, окупанти атакували Дніпровську ГЕС – найбільше станцію такого типу в країні. Там спалахнула пожежа. Водночас працівники наголосили, що загрози прориву немає. Рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
- Директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що було два влучання. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. За словами Сироти, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.
- Окрім цього, повідомлялося, що Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Рано вранці під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.