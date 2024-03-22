Харків без світла, проблеми з теплопостачанням: Терехов розповів про наслідки

Внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об'єктах у Харкові зафіксовано відключення світла. Окрім цього, є проблеми з постачанням тепла до жителів міста.

Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Зазначається, що вночі окупанти здійснили більш як 15 ударів по енергоструктурі міста.

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Ситуація в Харкові

Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але попри це комунальники починають подавати воду у домівки містян. Крім цього, місто перейшло на генератори, запускають теплові мережі. Наразі є можливість підключити 40 тисяч абонентів до теплопостачання.

Окрім цього, Ігор Терехов розповів про ситуацію з транспортом у Харкові.

Працюють вже автобуси, які замінили те, що сьогодні знеструмлене. Це метрополітен не працює, не працюють тролейбуси та трамваї. Але ми заміняємо це автобусними маршрутами,

– зазначив Терехов.

Крім цього, не працюють телефонні лінії 101 та 112. Однак мер додав, що працює міська лінія 1562 – люди можуть телефонувати туди, а вже звідки інформацію про інциденти передаватимуть до відповідних служб.

У своєму телеграм-каналі Ігор Терехов також повідомив, що у місті не працюють світлофори. Він звернувся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій.

Що відомо про обстріл