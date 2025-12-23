Росія змінює підхід до атак: експерти проаналізували, чому та куди бив ворог 23 грудня

Росіяни 23 грудня здійснили чергову масовану атаку, використавши понад 600 засобів ураження. Основною ціллю була енергетика, аварійні відключення світла застосували практично у регіонах України.

Тактика ворога упродовж останніх атак полягає в тому, щоб завдати Україні якнайбільшої шкоди. Адже понад усе Кремль має терористичну мету. Особливості нового обстрілу та його наслідки спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Що саме змінив ворог в атаках?

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що сьогоднішній удар припав по Бурштинському вузлу. Мовиться про вузол, який дозволяє нам маневрувати під час пікових навантажень завдяки європейській електроенергії.

Також варто підкреслити, що ворог почав атаку ще напередодні вранці. Упродовж дня він суттєво навантажував центральний регіон: Київщину, Чернігівщину, Житомирщину.

Для того, щоб здійснити удари "Кинджалами" – навантажив центральну частину іншими засобами ураження. Так окупанти розтягнули увагу та сконцентрували свої удари по західній частині.

Єдине, що змінив ворог – це те, що він більше не завдає масованих ударів по всій території України. Він робить точкові удари по певних регіонах для того, щоб максимально навантажити протиповітряну оборону,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Варто звернути увагу на те, що більшість засобів ураження проходили повз Київщину, через Чорнобильську зону або через Черкаську область. Це вказує на те, що ворог шукає зони, де може пройти. Звісно, окупанти також роблять ставку на нестачу в України особового складу й засобів протидії.

Які 3 завдання хоче виконати Росія своїми ударами?

Упродовж останніх атак мета ворога залишається незмінною. Окупанти переслідують терористичні цілі. Це підтверджують маршрути, якими вони запускають свої засоби.

Маршрути пролягають так, щоб максимально завдати шкоди цивільному населенню, якщо буде збиття. Росіяни розуміють, що, наприклад, навколо міста стоїть певне коло захисту, але в будь-якому випадку, прорвавшись, їхні засоби збиватимуть над містом. Адже там ТЕЦ, основні вузли,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Раніше основна мета була – знищення генерації. Зараз мовиться про знищення логістики постачання електроенергії і додатково знищення логістики взагалі. Ми бачимо удари по Одещині, які були пов'язані зі знищення дорожньої логістики.

"І наостанок, як третя задача, – це знищення виробничих потужностей щодо виробництва засобів ураження або протидії, або будь-якої зброї. Будемо відверті, що втрати виробничих потужностей відбуваються. Зокрема завдяки тому, що ворог отримує розвідувальну інформацію", – підсумував Анатолій Храпчинський.

Чому ворог атакував саме зараз?

Росія і далі докладає максимум зусиль, аби захопити якомога більше українських територій і бити по наземних об'єктах. Таку думку висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, усім нам треба бути пильними й реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Ми спостерігали певну паузу з масованими ударами, але росіяни використали її, щоб накопичити зброю з дуже цинічним підходом,

– сказав він.

Ймовірно, окупанти хотіли дочекатися сильних холодів, щоб завдати удару по українській енергетиці. Це виглядає ще більше цинічно, з огляду на пропозицію Європи зупинити бойові дії у період різдвяних свят. Кремль вирішив від цього відмовитися.

До слова! Канцлер Німеччини закликав Росію прийняти ідею перемир'я на період свят. Речник Путіна у відповідь цинічно заявив, що росіяни хочуть досягти своїх цілей та завершити війну, тому перемир'я їм не потрібно. До того ж Україна нібито використає його для нових ударів.

"Скоріш за все Володимир Путін використає свята, аби застосовувати якомога більше засобів під час завдання ударів. Це ми бачимо вже зараз. Росіяни не лише розосереджено б'ють по об'єктах України, але й обирають 1 – 2 регіони для концентрованих атак", – підкреслив військовий експерт.

Він наголосив, що Україні важливо зміцнювати ППО та протиракетну оборону. Окрім цього, на базі територіальних громад формувати групи протиповітряного захисту.

Який запас міцності сформувала Росія?

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив, що Росія нарощує удари по нашій території та один раз в тиждень здійснює масовані удари.

Ворог цілиться в енергетику, інфраструктуру, а його основна ціль – посіяти паніку серед громадян України, позбавити їх доступу до базових речей, такі як світло, вода й тепло. Для цього накопичує ресурси, проводить підготовку, щоб завдати саме масованого удару.

Кількість засобів ураження уже перейшла за 600. Вони мають намір запускати до 1000 "Шахедів" за добу. І це дійсно сьогодні нова масована терористична атака і новий стиль,

– додав генерал армії.

Спершу росіяни комбінували напрямок, як, східний, тобто центральні області, але далі перемістилися на західний, змінивши траєкторію на деяких напрямках.

З одного боку, вони підіймали всі тактичні засоби й стратегічні бомбардувальники, Паралельно запускалися "Кинджали". Це робили для того, щоб системи ППО не могли зорієнтуватися на такі швидкісні удари.

Ми бачимо комплексні дії терориста по всій нашій території. Особливо постраждав Захід, де є дійсно розгалужена інфраструктура, великі енергетичні об'єкти та шляхи пересування,

– підкреслив Микола Маломуж.

Разом з логістикою та енергетикою, ворог намагається виявити місця концентрації військ, зброї, яка надходить із західних країн. Тому має багато цілей під час атаки. Зрозуміло, що у такій ситуації дуже важко працювати силам ППО, але ми маємо певні успіхи.

Як правило, Україна збиває 80 – 90% цілей. Хоча це надзвичайно складно зробити в темну пору доби, у складних погодних умовах. Навіть ізраїльські системи не здатні збити 100%. На жаль, через це наші громадяни мусять потерпати.

