В мережі показали приблизний маршрут ракет під час атаки 25 грудня

Російські війська завдали чергового масованого удару по Україні вранці 25 грудня. В мережі з'явилася карта із приблизним маршрутом російських ракет.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Тризуб". Під ударом опинилися 6 областей.

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Яким був маршрут ракет, якими атакували Україну 25 грудня

Російські війська вночі та вранці 25 грудня вдарили по Україні ракетами та ударними БпЛА. Ворожі повітряні цілі пролітали через кілька областей, а атака була направлена на енергетичну систему України.

Російські окупанти випустили по кількох областях України ракети Х-101/555 та "Шахеди". Вибухи лунали у Дніпропетровський, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Як рухалися повітряні цілі під час атаки 25 грудня / Карта Телеграм-каналу "Тризуб"

Також на карті можна помітити, що "Шахеди" переважно атакували північні та східні регіони.

Зауважимо, що карту було створено на основі офіційній інформації Повітряних сил та OSINT-джерел. Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вищезгаданими джерелами.

До слова, на ранкову масовану атаку 25 грудня відреагував Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Він засудив дії Росії та зазначив, що Різдво має бути часом миру.