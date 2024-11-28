Росіяни вдарили по Одесі: Братчук розповів про наслідки атаки

Українці пережили чергову неспокійну ніч. Росія провела масовану атаку, запустивши десятки, а, можливо, й сотні повітряних цілей, під атакою ворога перебувала й Одещина.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що попередньо Одещину та обласний центр атакували "Калібри". Саме з цих ракет і почалася масована атака.

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Які наслідки влучань

За попередньою інформацією, ракетоносії робили бойові пуски ближче до Новоросійського порту. Саме там вони перебувають більшість часу.

Щодо самої атаки, то вона прийшлася по Одещині та Миколаївщині. Виникли проблеми з електропостачанням, але це превентивні заходи, які застосували в Укренерго. Наразі в певних районах області та міста, немає світла, але найближчим часом є сподівання, що його вдасться відновити,

Уламками ракети пошкоджено 6 житлових будинків в Одеському районі. В Одесі виникло загоряння гаражних приміщень, там працювало ДСНС, пожежу ліквідували,

– розповів Сергій Братчук.

Також уламки однієї з ракет впали на відкритій місцевості, загорілася суха трава, але відбулося самогасіння, тобто полум'я не розповсюджувалося по території. Є одна людина, яка постраждала, їй надали медичну допомогу.

"Діти, які вчаться у першу зміну, починають вчитися дистанційно. Транспорт функціонує. Якщо не вистачатиме електротранспорту, то залучать маршрутні автобуси. Алгоритм дій вже відпрацьований", – підсумував Сергій Братчук.