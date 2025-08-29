Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що окупанти не використовують свою авіацію на максимум. Однак це все одно дозволяє хм бити по цивільних об'єктах.

Які проблеми авіації Росії видав обстріл?

Авіаційний експерт зауважив, що Росія продовжує цинічно бити по українських містах та цивільному населенню, незважаючи ні на США, ні на Європу.

Водночас він зауважив, що окупанти досить обмежені у своїй зброї, окрім "Шахедів". Саме цих безпілотників у ворога досить багато. Окупанти могли їх накопичити за тиждень з моменту останньої атаки 21 серпня.

Щодо ракет – бачимо обмежену кількість носіїв "Кинджалів" Міг-31К. А більше, ніж 4 ракети Х-101, які несуть бомбардувальники Ту-95 або Ту-160, росіяни на один літак не чіпляють. Тобто ситуація зі стратегічною авіацією напружена. Ворог також береже ракети "Іскандер-М",

– наголосив він.

Криволап підсумував, що з огляду на ракети ворог запустив під час цієї ракети весь свій максимум. "Шахеди" росіяни запускали хвилями.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки 28 серпня українська ППО збила 589 повітряних цілей ворога. Серед них – 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 18 крилатих ракет Х-101.

Масована атака 28 серпня: куди влучили росіяни?