Масована атака на Україну, під ударом була критична інфраструктура: хронологія 1122 дня війни
Уночі 29 червня противник здійснив масований обстріл України, спричинивши руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктур. тим часом на фронті наші захисники продовжують стримувати наступ росіян.
Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.
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У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА. Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих. Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.
У Кременчуку атаковане підприємство
Противник вдарив по Запоріжжю
Під ударом була і Черкащина
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА.
Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали
У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих.
Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.