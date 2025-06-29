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24 Канал Новини України Масована атака на Україну, під ударом була критична інфраструктура: хронологія 1122 дня війни
29 червня, 06:38
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Масована атака на Україну, під ударом була критична інфраструктура: хронологія 1122 дня війни

Анастасія Колеснікова

Уночі 29 червня противник здійснив масований обстріл України, спричинивши руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктур. тим часом на фронті наші захисники продовжують стримувати наступ росіян.

Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

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06:32, 29 червня

У Кременчуку атаковане підприємство

У Кременчуцькому районі було атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської ОВА.

06:32, 29 червня

Противник вдарив по Запоріжжю

Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали

06:31, 29 червня

Під ударом була і Черкащина

У Черкаській області російський обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо, є троє травмованих.

06:30, 29 червня

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Львівщині

Очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий розповіли, що уночі ворог намагався уразити об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих і жертв немає.