Масована атака на Україну, під ударом була критична інфраструктура: хронологія 1122 дня війни

Уночі 29 червня противник здійснив масований обстріл України, спричинивши руйнування об'єктів цивільної та критичної інфраструктур. тим часом на фронті наші захисники продовжують стримувати наступ росіян.

Про наслідки російських обстрілів, воєнні злочини окупантів, важливі події на внутрішній та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

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