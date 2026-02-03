Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-160, – монітори

Уночі 3 лютого в Росії зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160, які можуть нести крилаті ракети. Раніше українців попереджали про загрозу масованого обстрілу.

Про це повідомили українські моніторингові канали, зокрема monitor. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Читайте також Небо над Україною заполонили російські БпЛА: куди летять дрони

Що відомо про загрозу масованого удару?

З вечора 2 лютого російські війська атакують Україну "Шахедами". Вже після опівночі також стало відомо про зліт стратегічної авіації Ту-160 з аеродрому "Українка", що на далекому Сході.

Довідка. Ту-160 може нести ракету Х-555, яка призначена для ураження як стратегічних, так і тактичних наземних і морських цілей практично всіх класів. Максимальна дальність польоту Ту-160 без дозаправлення – 13 950 кілометрів, практична – до 12 300 кілометрів.

Також моніторингові спільноти припускають і виліт Ту-95МС. Раніше вони вже повідомляли, що Росія передислоковує стратегічні бомбардувальники між аеродромами. І що росіяни також здійснили спорядження надводних морських носіїв крилатих ракет "Калібр".

Відповідно, протягом ночі існує загроза масованого ракетного удару, особливо уважними варто бути жителям західних та центральних регіонів.

Коли відбувся попередній ракетний обстріл України?