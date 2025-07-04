Це новий антирекорд, – Повітряні сили про масовану атаку 4 липня

У ніч проти 4 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог використав для удару аж 550 засобів повітряного нападу. Більшість ракет і дронів летіли на Київ.

Серед запущених по Україні цілей – 539 дронів, з яких 330 "Шахедів". В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що це новий антирекорд, передає 24 Канал.

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Окупанти атакують великою кількістю БпЛА

За словами Ігната, – 330 – це найбільша кількість ударних дронів, яку ворог застосовував за одну атаку.

Військовий уточнив, що 268 ворожих безпілотників – як ударних, так і імітаторів було збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Нагадаємо, що окрім дронів, противник запустив по країні також і ракети. Це один "Кинджал", 6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К". Силам ППО вдалося збити лише 2 крилаті ракети.

До слова, зафіксовано влучання 9 ракет і 63 дронів у 8 локаціях, а також падіння уламків у 33 локаціях.