Загинули газовики та рятувальники: відомі імена жертв масованого удару
- У ніч проти 5 травня Росія завдала масованого удару по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині, внаслідок чого загинуло 3 газовиків і 2 рятувальників.
- Серед загиблих – газовики Олександр Козін, Юрій Мусієнко, Михайло Дуб та рятувальники Віктор Кузьменко і Дмитро Скриль.
У ніч проти 5 травня Росія завдала масованого удару по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині і Харківщині. Внаслідок атаки загинуло 3 газовиків і 2 рятувальників.
У Нафтогазі назвали імена загиблих колег.
Дивіться також Тисячі дронів у небі: Зеленський назвав, скільки БпЛА використала Росія для атак за тиждень
Хто загинув внаслідок масованого удару Росії по об'єктах Нафтогазу?
Серед газовиків, яких вбила Росія у ніч проти 5 травня:
Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від Президента України.
Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.
Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.
Газовики загинули під час ліквідації наслідків ворожого удару / Фото Нафтогазу
Ще 12 газовиків зазнали поранень.
Також ворожий удар забрав життя двох рятувальників – Віктора Кузьменка та Дмитра Скриля. Відомо, що вони прибули на об'єкт газовидобування на Полтавщині, по якому окупанти вдарили дроном. Вони почали гасіння пожежі після відбою тривоги. І саме в цей момент росіяни цинічно ударили 4 ракетами.
У ДСНС розповіли, що Віктор Кузьменко – Герой України. У 2024 році після чергового російського удару по Полтаві саме під його керівництвом вдалося врятувати 17 людей.
За спиною у рятувальника – понад 50 операцій з ліквідації наслідків обстрілів, десятки врятованих життів, запобігання техногенним катастрофам, особиста участь у гасінні пожеж на об'єктах критичної інфраструктури.
У Віктора Кузьменка залишилися дружина і син / Фото ДСНС
Дмитро Скриль присвятив службі понад 21 рік. За цей час він неодноразово рятував людей і брав участь у ліквідації складних пожеж, зокрема на об'єктах нафтогазової галузі після ворожих обстрілів – часто працюючи на межі можливостей. Його досвід, професіоналізм і мужність давали колегам упевненість, що впоратися можна навіть із найскладнішим вогнем.
У Дмитра Скриля залишилися дві маленькі доньки та дружина / Фото ДСНС
До слова, внаслідок російської масованої атаки ще 23 рятувальники отримали поранення.
Що відомо про нічну атаку 5 травня
У ніч проти 5 травня Росія атакувала Україну 11-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 164-ма ударними дронами різних типів. Попередньо, вдалося знешкодити 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей.
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Уночі ворог здійснив атаку на газовидобувні обʼєкти у Полтавській та Харківській областях – обладнання значно пошкоджене.
Застосування обмежень електроенергії не прогнозується.
Уночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району – травмовано двох людей. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі – травмовано одну людину.
На Дніпровщині окупанти атакували критичну інфраструктуру – троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла.
Коментуючи ворожу атаку, Володимир Зеленський заявив, що "абсолютно цинічно" з боку Росії вимагати перемир'я на 9 травня і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим.