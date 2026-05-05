Загинули газовики та рятувальники: відомі імена жертв масованого удару

У ніч проти 5 травня Росія завдала масованого удару по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині і Харківщині. Внаслідок атаки загинуло 3 газовиків і 2 рятувальників.

У Нафтогазі назвали імена загиблих колег.

Хто загинув внаслідок масованого удару Росії по об'єктах Нафтогазу?

Серед газовиків, яких вбила Росія у ніч проти 5 травня:

Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від Президента України.

⁠Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.

Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.

Газовики загинули під час ліквідації наслідків ворожого удару / Фото Нафтогазу

Ще 12 газовиків зазнали поранень.

Також ворожий удар забрав життя двох рятувальників – Віктора Кузьменка та Дмитра Скриля. Відомо, що вони прибули на об'єкт газовидобування на Полтавщині, по якому окупанти вдарили дроном. Вони почали гасіння пожежі після відбою тривоги. І саме в цей момент росіяни цинічно ударили 4 ракетами.

У ДСНС розповіли, що Віктор Кузьменко – Герой України. У 2024 році після чергового російського удару по Полтаві саме під його керівництвом вдалося врятувати 17 людей.

За спиною у рятувальника – понад 50 операцій з ліквідації наслідків обстрілів, десятки врятованих життів, запобігання техногенним катастрофам, особиста участь у гасінні пожеж на об'єктах критичної інфраструктури.

У Віктора Кузьменка залишилися дружина і син / Фото ДСНС

Дмитро Скриль присвятив службі понад 21 рік. За цей час він неодноразово рятував людей і брав участь у ліквідації складних пожеж, зокрема на об'єктах нафтогазової галузі після ворожих обстрілів – часто працюючи на межі можливостей. Його досвід, професіоналізм і мужність давали колегам упевненість, що впоратися можна навіть із найскладнішим вогнем.

У Дмитра Скриля залишилися дві маленькі доньки та дружина / Фото ДСНС

До слова, внаслідок російської масованої атаки ще 23 рятувальники отримали поранення.

Що відомо про нічну атаку 5 травня

У ніч проти 5 травня Росія атакувала Україну 11-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 164-ма ударними дронами різних типів. Попередньо, вдалося знешкодити 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей.

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Уночі ворог здійснив атаку на газовидобувні обʼєкти у Полтавській та Харківській областях – обладнання значно пошкоджене.

Застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Уночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району – травмовано двох людей. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі – травмовано одну людину.

На Дніпровщині окупанти атакували критичну інфраструктуру – троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла.

Коментуючи ворожу атаку, Володимир Зеленський заявив, що "абсолютно цинічно" з боку Росії вимагати перемир'я на 9 травня і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим.