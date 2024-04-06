На Київщині пошкоджено приватне підприємство: чи постраждали люди

6 квітня 2024, 08:54
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Вночі та вранці 6 квітня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, ворог вдарив дронами й ракетами по Київщині. Внаслідок падіння уламків пошкоджено одне з приватних підприємств у Макарівській громаді.

Про це повідомив селищний голова. Вадим Токар розповів, які наслідки російської атаки, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог атакував 32 Шахедами" та 6 ракетами: скільки цілей збила ППО

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Пошкоджено приватне підприємство

Сьогодні зранку Макарівська громада піддалася обстрілам ворожими БпЛА та ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає,
– зазначив Токар.

Коротко про наслідки російської атаки 6 квітня

  • У Повітряних силах повідомили, що вночі 6 квітня Росія атакувала Україну 32 "Шахедами" та 6 ракетами. Зокрема, ворог вдарив 3 ракетами С-300, двома Х-101/Х-555 і одиним "Калібром".
  • ППО збила 28 дронів-камікадзе і три ракети.
  • У Харкові загинули 6 людей. Ще 11 зазнали поранень. Внаслідок серії обстрілів з С-300 пошкоджені 9 житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки.
  • На Херсонщині відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства. На щастя, люди не постраждали.
  • Внаслідок ракетних обстрілів у Запоріжжі пошкоджені промислові підприємства.

 

Автор: Юлія Муріна