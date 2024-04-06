На Київщині пошкоджено приватне підприємство: чи постраждали люди

Вночі та вранці 6 квітня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, ворог вдарив дронами й ракетами по Київщині. Внаслідок падіння уламків пошкоджено одне з приватних підприємств у Макарівській громаді.

Про це повідомив селищний голова. Вадим Токар розповів, які наслідки російської атаки, передає 24 Канал.

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Пошкоджено приватне підприємство

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Сьогодні зранку Макарівська громада піддалася обстрілам ворожими БпЛА та ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає,

– зазначив Токар.

Коротко про наслідки російської атаки 6 квітня