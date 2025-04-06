Росія використовувала фрегат та підводний човен для запуску ракет по Україні, – Плетенчук

У ніч проти 6 квітня росіяни знову завдали по Україні комбінованого удару з застосуванням дронів, авіації та кораблів. У тому числі ворог вдарив ракетами "Калібр".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Росіяни вдарили "Калібрами" по Україні

За словами Плетенчука, вірогідність застосування "Калібрів" завжди присутня, навіть коли носіїв немає у Чорному морі. Росіянам достатньо кількох годин, аби вийти в акваторію і відстрілятися.

Саме так вони вночі і зробили. Четверте застосування у цьому році, за чотири місяці. Був застосований один з фрегатів і підводний човен. Вони обидва брали участь у цій атаці,

– повідомив речник ВМС.

Як зазначив капітан 3-го рангу, підводний човен все ще залишається в морі.

Зауважимо, за данними Повітряних сил, у рамках комбінованого удару ворог застосував 132 засобів повітряного нападу – 23 ракет різних типів та 109 ударних БпЛА. Підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крилатих ракет "Калібр";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

40 ударних БпЛА типу "Шахед".

53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).