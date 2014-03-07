Головне про масовану атаку 7 березня: де пролунали вибухи, які наслідки
Уночі 7 березня Росія здійснила масований обстріл України. Ворог атакував і дронами, і крилатими ракетами. Вибухи лунали у різних областях.
Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих, розповідає 24 Канал.
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На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. У Полтавській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється. Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Руслан Марцініків, мер Івано-Франківська, повідомив, що завдяки роботі ППО у громаді немає руйнувань. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія атакувала об'єкти енергтичної і газової інфраструктури. В Івано-Франківську ракетну атаку весь комунальний транспорт припиняє рух. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть після відбою повітряної тривоги зі значним запізненням. Про це повідомили в "Електроавтотранс". У Харкові пролунав вибух о 6:32. Місто атакували дрони. Росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту у Київському районі міста. На місці атаки виникла пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок поруч. Звідти триває евакуація мешканців. Загалом є 4 постраждалих станом на 6:57. До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря атакували Тернопільську область, спричинивши вибухи та пожежу. У ЗМІ повідомляють про часткове відключення електрики в місті. У ніч на 7 березня ворог підняв 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья в напрямку Каспійського регіону. Близько 04:44 літаки виконали пускові маневри. Крилаті ракети "Калібр", які ворог запустив із Чорного моря, досягли Івано-Франківської області. Там працювала ППО. О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети. О 04:19 стало відомо про вибухи в Хмельницькому регіоні. Область атакували "Калібри". Окупанти здійснили пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, про що стало відомо раніше біля 03:06. Близько 00:14 вибухи пролунали у Полтаві. По ній противник вдарив ракетами і безпілотниками. О 00:36 начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу ППО у регіоні. Близько 20:00 6 березня Росія розпочала атаку дронами. Вибухи пролунали в Одесі. Там удар "Шахедів" призвів до пожежі та руйнувань. Палали 3 житлові будинки та пошкоджена енергетична інфраструктура. Також дрони атакували Київщину. Там лунали вибухи. По безпілотниках працювала ППО.
Жертв немає.
Відповідні служби ліквідовують наслідки.
Росія спершу запустила дрони
На світанку ворог атакував Прикарпаття.
Його ціллю були інфраструктурні об'єкти.
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
У Полтавській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки.
У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.
Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу.
Сили ППО збили ворожу ракету.
Руслан Марцініків, мер Івано-Франківська, повідомив, що завдяки роботі ППО у громаді немає руйнувань.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія атакувала об'єкти енергтичної і газової інфраструктури.
В Івано-Франківську ракетну атаку весь комунальний транспорт припиняє рух. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть після відбою повітряної тривоги зі значним запізненням. Про це повідомили в "Електроавтотранс".
У Харкові пролунав вибух о 6:32. Місто атакували дрони.
Росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту у Київському районі міста.
На місці атаки виникла пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок поруч. Звідти триває евакуація мешканців.
Загалом є 4 постраждалих станом на 6:57. До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік.
Крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря атакували Тернопільську область, спричинивши вибухи та пожежу. У ЗМІ повідомляють про часткове відключення електрики в місті.
У ніч на 7 березня ворог підняв 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья в напрямку Каспійського регіону. Близько 04:44 літаки виконали пускові маневри.
Крилаті ракети "Калібр", які ворог запустив із Чорного моря, досягли Івано-Франківської області. Там працювала ППО.
О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети.
О 04:19 стало відомо про вибухи в Хмельницькому регіоні. Область атакували "Калібри".
Окупанти здійснили пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, про що стало відомо раніше біля 03:06.
Близько 00:14 вибухи пролунали у Полтаві. По ній противник вдарив ракетами і безпілотниками.
О 00:36 начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу ППО у регіоні.
Близько 20:00 6 березня Росія розпочала атаку дронами. Вибухи пролунали в Одесі. Там удар "Шахедів" призвів до пожежі та руйнувань. Палали 3 житлові будинки та пошкоджена енергетична інфраструктура.
Також дрони атакували Київщину. Там лунали вибухи. По безпілотниках працювала ППО.