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24 Канал Новини України Головне про масовану атаку 7 березня: де пролунали вибухи, які наслідки
7 березня, 06:30
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Головне про масовану атаку 7 березня: де пролунали вибухи, які наслідки

Анастасія Колеснікова

Уночі 7 березня Росія здійснила масований обстріл України. Ворог атакував і дронами, і крилатими ракетами. Вибухи лунали у різних областях.

Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих, розповідає 24 Канал.

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07:36, 07 березня

На світанку ворог атакував Прикарпаття.

Його ціллю були інфраструктурні об'єкти.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

07:27, 07 березня

У Полтавській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки.

У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

07:22, 07 березня

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу.

Сили ППО збили ворожу ракету.
Жертв немає.
Відповідні служби ліквідовують наслідки.

07:11, 07 березня

Руслан Марцініків, мер Івано-Франківська, повідомив, що завдяки роботі ППО у громаді немає руйнувань.

06:44, 07 березня

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія атакувала об'єкти енергтичної і газової інфраструктури.

06:34, 07 березня

В Івано-Франківську ракетну атаку весь комунальний транспорт припиняє рух. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть після відбою повітряної тривоги зі значним запізненням. Про це повідомили в "Електроавтотранс".

06:32, 07 березня

У Харкові пролунав вибух о 6:32. Місто атакували дрони. 

Росіяни вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту у Київському районі міста. 

На місці атаки виникла пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок поруч. Звідти триває евакуація мешканців.

Загалом є 4 постраждалих станом на 6:57. До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік.

05:04, 07 березня

Крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря атакували Тернопільську область, спричинивши вибухи та пожежу. У ЗМІ повідомляють про часткове відключення електрики в місті.

04:44, 07 березня

У ніч на 7 березня ворог підняв 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья в напрямку Каспійського регіону. Близько 04:44 літаки виконали пускові маневри.

04:34, 07 березня

Крилаті ракети "Калібр", які ворог запустив із Чорного моря, досягли Івано-Франківської області. Там працювала ППО.

О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети.

04:19, 07 березня

О 04:19 стало відомо про вибухи в Хмельницькому регіоні. Область атакували "Калібри".

03:06, 07 березня

Окупанти здійснили пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, про що стало відомо раніше біля 03:06.

00:36, 07 березня

Близько 00:14 вибухи пролунали у Полтаві. По ній противник вдарив ракетами і безпілотниками.

О 00:36 начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу ППО у регіоні.

23:20, 06 березня

Росія спершу запустила дрони

Близько 20:00 6 березня Росія розпочала атаку дронами. Вибухи пролунали в Одесі. Там удар "Шахедів" призвів до пожежі та руйнувань. Палали 3 житлові будинки та пошкоджена енергетична інфраструктура. 

Також дрони атакували Київщину. Там лунали вибухи. По безпілотниках працювала ППО.