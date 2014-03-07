Головне про масовану атаку 7 березня: де пролунали вибухи, які наслідки

Уночі 7 березня Росія здійснила масований обстріл України. Ворог атакував і дронами, і крилатими ракетами. Вибухи лунали у різних областях.

Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих, розповідає 24 Канал.

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