Дитина провела в охопленій полум'ям квартирі 5 годин: як урятували школяра в Києві під час атаки

У ЮНІСЕФ – Дитячому фонді ООН – розповіли історію київського школяра Данила. 14-річний хлопець жив у багатоповерхівці, яка дуже постраждала під час російської атаки зранку 7 лютого.

Від кадрів пожежі у Голосіївському районі крається серце. Там росіяни вгатили по багатоповерхівці – до речі, це найдовший будинок Києва, так званий дім-фрактал.

Дивіться також Усе палало, – очевидці про страшні руйнування в Миколаєві після обстрілу

З ким були діти вдома під час атаки і що відбувалося в квартирі

Данило понад 5 годин провів сьогодні в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі. Його будинок потрапив під масований обстріл рано-вранці. Мама з татом в цей час були на роботі. А хлопчик з 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали, коли пролунав потужний вибух,

– ідеться в повідомленні.

Діти спробували загасити полум'я самостійно – водою. Данило згадує: сестра дуже злякалася, а він сам надихався диму.

Чому так школярі так довго були в задимленій квартирі

Причина проста – слід було локалізувати вогонь. Тож рятувальники ДСНС України змогли дістатися до квартири вже по обіді.

На подвір'ї на порятунок дітей чекали батьки і друзі Данила.

Що говорять батьки

Я була в метро, коли пролунали вибухи, – їхала на роботу, а діти були із сестрою. Вони не поранені, але дуже налякані. Квартира розбита, там багато диму,

– говорить мама, Тетяна.

Весь цей час вона підтримувала зв'язок із сином по телефону.