Дитина провела в охопленій полум'ям квартирі 5 годин: як урятували школяра в Києві під час атаки
Джерело:ЮНІСЕФ
У ЮНІСЕФ – Дитячому фонді ООН – розповіли історію київського школяра Данила. 14-річний хлопець жив у багатоповерхівці, яка дуже постраждала під час російської атаки зранку 7 лютого.
Від кадрів пожежі у Голосіївському районі крається серце. Там росіяни вгатили по багатоповерхівці – до речі, це найдовший будинок Києва, так званий дім-фрактал.
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З ким були діти вдома під час атаки і що відбувалося в квартирі
Данило понад 5 годин провів сьогодні в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі. Його будинок потрапив під масований обстріл рано-вранці. Мама з татом в цей час були на роботі. А хлопчик з 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали, коли пролунав потужний вибух,
– ідеться в повідомленні.
Діти спробували загасити полум'я самостійно – водою. Данило згадує: сестра дуже злякалася, а він сам надихався диму.
Чому так школярі так довго були в задимленій квартирі
Причина проста – слід було локалізувати вогонь. Тож рятувальники ДСНС України змогли дістатися до квартири вже по обіді.
На подвір'ї на порятунок дітей чекали батьки і друзі Данила.
Що говорять батьки
Я була в метро, коли пролунали вибухи, – їхала на роботу, а діти були із сестрою. Вони не поранені, але дуже налякані. Квартира розбита, там багато диму,
– говорить мама, Тетяна.
Весь цей час вона підтримувала зв'язок із сином по телефону.Зверніть увагу! В ЮНІСЕФ констатували: "Діти в Україні заслуговують на інше дитинство – в безпеці та з мирним небом над головою". На жаль, поки що це неможливо. Але в наших силах пришвидшити перемогу: донатьмо, не поширюймо фейки і не зливаймо те, що ворог не має бачити.