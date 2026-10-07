Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Б'ють по мостах і підприємствах, є жертви: усе про цинічну атаку Росії 7 жовтня
7 жовтня, 06:41
10
Оновлено - 07:36, 7 жовтня

Б'ють по мостах і підприємствах, є жертви: усе про цинічну атаку Росії 7 жовтня

Софія Рожик

Росія у середу, 7 жовтня, здійснює цинічну масовану атаку на Україну. Ціллю країни-терористки стали мости, підприємства та інші цивільні об'єкти.

На жаль, є жертви. 24 Канал збирає усю інформацію про цю атаку.

Які наслідки обстрілу 7 жовтня

 

08:06, 07 жовтня

Оновлення по Києву

Станом на ранок у Києві відомо про загибель чоловіків 73 та 66 років на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі.

Крім того, наслідки влучань зафіксовані у Подільському та Шевченківському районах Києва.

Пошкоджено складські приміщення, гаражний кооператив та вікна в одному з житлових будинків.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими Росії воєнного злочину, внаслідок якого загинули цивільні люди.

07:41, 07 жовтня

Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії.

Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги.

Інформація про загиблих наразі відсутня.

07:41, 07 жовтня

Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі.

07:36, 07 жовтня

У Подільському районі Києва сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

07:28, 07 жовтня

Росія атакувала Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. 

За попередньою інформацією, є травмований.

07:18, 07 жовтня

Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. 

Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Кременчук / Полтавська ОВА

06:38, 07 жовтня

У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. 

На жаль, виявили тіла двох загиблих.

05:32, 07 жовтня

У Києві: 

  • у Подільському районі фіксується пошкодження складського приміщення,
  • у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території, фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.
05:14, 07 жовтня

Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. 

Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

 

04:22, 07 жовтня

Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Пов'язані теми:

Масована атака по Україні
Війна Росії з Україною