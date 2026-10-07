Б'ють по мостах і підприємствах, є жертви: усе про цинічну атаку Росії 7 жовтня

08:06, 07 жовтня

Станом на ранок у Києві відомо про загибель чоловіків 73 та 66 років на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі.

Крім того, наслідки влучань зафіксовані у Подільському та Шевченківському районах Києва.

Пошкоджено складські приміщення, гаражний кооператив та вікна в одному з житлових будинків.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими Росії воєнного злочину, внаслідок якого загинули цивільні люди.