Б'ють по мостах і підприємствах, є жертви: усе про цинічну атаку Росії 7 жовтня
Росія у середу, 7 жовтня, здійснює цинічну масовану атаку на Україну. Ціллю країни-терористки стали мости, підприємства та інші цивільні об'єкти.
На жаль, є жертви. 24 Канал збирає усю інформацію про цю атаку.
Які наслідки обстрілу 7 жовтня
Станом на ранок у Києві відомо про загибель чоловіків 73 та 66 років на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі. Крім того, наслідки влучань зафіксовані у Подільському та Шевченківському районах Києва. Пошкоджено складські приміщення, гаражний кооператив та вікна в одному з житлових будинків. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими Росії воєнного злочину, внаслідок якого загинули цивільні люди. Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги. Інформація про загиблих наразі відсутня. Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі. У Подільському районі Києва сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Росія атакувала Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований. У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. На жаль, виявили тіла двох загиблих. У Києві: Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Оновлення по Києву
Станом на ранок у Києві відомо про загибель чоловіків 73 та 66 років на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі.
Крім того, наслідки влучань зафіксовані у Подільському та Шевченківському районах Києва.
Пошкоджено складські приміщення, гаражний кооператив та вікна в одному з житлових будинків.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими Росії воєнного злочину, внаслідок якого загинули цивільні люди.
Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії.
Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги.
Інформація про загиблих наразі відсутня.
Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.
Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі.
У Подільському районі Києва сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.
Росія атакувала Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств.
За попередньою інформацією, є травмований.
У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей.
На жаль, виявили тіла двох загиблих.
У Києві:
Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.
Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.
Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі.
Інформацію про постраждалих уточнюють.