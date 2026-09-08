8 вересня, 08:55
Летіли "Онікси", Іскандери" і ракети Х-101: Повітряні сили розкрили деталі масованої атаки
Уночі Росія завдала комбінованого удару по Київській та Одеській області. Ці регіони атакували і дрони, і ракети.
У ніч проти 8 вересня ворог запустив по Україні понад 200 ракет і дронів. Про це розповіли у Повітряних силах.
Скільки ракет і дронів збила ППО?
За даними військових, Росія вдарила:
- протикорабельними ракетами "Онікс" із Брянської, Курської областей і ТОТ АР Крим;
- балістичними ракетами "Іскандер- М"/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької областей;
- 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 із Вологодської області;
- 166 ударними БпЛА.
Станом на 08:30 сили ППО знешкодили 175 цілей.
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Онікс";
- 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;
- 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
На жаль, є влучання ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях. Також уламки впали на 9 локаціях.