"Привітання" з 8 березня та "помста за Грузію", – росіяни у мережі вимагають ще ракет

Масована ракетна атака по Україні стала новим приводом для радості росіян. У соцмережах вони активно підтримують терористичні дії Кремля й вимагають ще більше ударів.

Фанати путінського режиму радіють новій хвилі ракетних ударів, яка відбулася у ніч проти 9 березня. Прихильники "СВО" заявляють, що такі атаки "повинні відбуватися частіше", а ракет запустили "занадто мало". 24 Канал зібрав коментарі росіян, які вони пишуть у популярних Телеграм-каналах.

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Як росіяни радіють новим ракетним ударам

Уночі 9 березня по всій країні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях по всіх регіонах країни. Ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку.

Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. У Золочівському районі Львівської області наразі відомо про мінімум п’ятьох загиблих.

Але фанів країни-терориста не хвилює смерть українців, навпаки – вони вимагають ще більше ударів.

"Мало вогню", "Гори-гори ясно", "Приємно дивитися", – цинічно пишуть росіяни у соцмережах.





Росіяни підтримують удари по Україні / Скриншот соцмережі

Частина прихильників пропаганди вважає, що українці заслуговують саме на таке "привітання з 8 березня". Інші індивідууми називають це покаранням за "підбурювання" народу Грузії до протестів. Деякі прибічники Кремля говорять, що ракетні удари по енергоструктурі недоцільні. Проте це не означає, що вони проявили краплю милосердя. Натомість росіяни пропонують скористатися ядерною зброєю.

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