США попереджають про підвищений ризик атак у День Незалежності: що кажуть у ЦПД

Посольство США попередило про підвищений ризик ракетних атак у Києві та по всій Україні у зв’язку з Днем Незалежності. У Центрі протидії дезінформації відреагували на цю новину.

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко наголосив, що атаки відбуваються майже щодня. Водночас він спростував заяви про "удари по урядових об'єктах".

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Можливість масованої атаки на День Незалежності

Безпілотники, ракети летять щодня. Відповідно, прив’язка до конкретних дат розбалансовує саме суспільство. Суспільство має життя в такому режимі, що атака може бути щодня, і розуміти, і тримати в голові план B – як діяти в конкретних ситуаціях, під час тривоги, де її перечекати і так далі. Це має бути в голові кожного українця до завершення війни,

– зазначив Коваленко.

Водночас керівник ЦПД спростував інформацію, поширену в інфопросторі після повідомлення США. Він зазначив, що багато медіа та каналів безвідповідально поставилися до новини та не прочитали, що написало посольство. Зокрема, вони перекрутили інформацію в те, що готуються удари по центрах прийняття рішень, по урядових будівлях, і про те, що американці закликають покидати Україну. Такого не було у повідомленні

Зазначимо, що у повідомленні Сполучені Штати вказали, що не виключають, що Росія атакуватиме українські міста як і вдень, так і вночі за допомогою різних видів озброєння. Вони дали низку рекомендацій щодо безпеки. Однак справді, жодної згадки про "удари по урядових об'єктах" там не було.