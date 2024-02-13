Масована атака Дніпра: у місті перебої зі світлом і частково відсутнє водопостачання
Пізно ввечері 12 лютого російські військові масовано завдали удару по Дніпру. Били як "Шахедами", так і ракетами. Внаслідок цього у частині міста перебої зі світлом та водопостачанням.
Ввечері 12 лютого російські військові тероризували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед", а також ракетами. Відомо, що у місті пролунало чимало вибухів. За наявною інформацією, внаслідок обстрілу частково відсутнє електропостачання, а також водопостачання у місті.
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Перші дані про наслідки атаки по Дніпру
Після півночі 13 лютого журналісти Суспільного повідомили, що у зв'язку з перебоями зі світлом зупинилася насосна станція на житловому масиві Лівобережний-3. У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" зауважили, що частково припинене водопостачання.
Передували цьому повідомлення про те, що внаслідок атаки по Дніпру у частині міста зникло світло.
Міський голова Борис Філатов у своєму фейсбуці лаконічно прокоментував удар по обласному центру. Він написав: "Ненавиджу. Б'ють по цивільній інфраструктурі".
О 01:01 13 лютого у ДТЕК написали, що внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії.
Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК,
– зазначають у повідомоенні.
Попередньо, минулося без постраждалих. Водночас відомо, що серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Відтак, станція припинила виробляти електроенергію. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи обладнання після припинення обстрілів.
На Дніпро летіли кілька хвиль "Шахедів"
- О 22:49 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак звертався до мешканців області. Він прохав їх залишатися у безпечних місцях і не ігнорувати повітряну тривогу.
- О 22:52 ЗМІ почали писати про перші вибухи у Дніпрі. Невдовзі стало відомо, що вони лунали упродовж понад години з певним інтервалом.
- О 22:53 Микола Лукашук, глава Дніпропетровської обласної ради закликав мешканців міста триматися якомога далі від вікон.
- Звернімо увагу, що Повітряні сили попереджали не лише про кілька хвиль "Шахедів". Також відомо, що ворог запустив кілька ракет по Дніпру пізно ввечері 12 лютого.
Дронами били й у ніч проти 12 лютого
Відомо, що в ніч проти 12 лютого російські військові також атакували Україну. Ворог запустив:
- 17 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії;
- керовану авіаційну ракету Х-59;
- зенітні керовані ракети типу С-300 з Бєлгородської області.
За наявними даними, до відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
У Повітряних силах зазначили, що вдалося знищити 14 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету Х-59. Знищили повітряні цілі у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Запорізької областей.