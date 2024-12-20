Херсон – під масованим обстрілом росіян: є багато влучань у багатоповерхівки

Вранці окупанти масовано вдарили по Херсону. Є потерпілі серед цивільних.

Окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини проти цивільних українців. Під ранок 20 грудня вони безжально розстріляли Херсон із артилерії, передає 24 Канал із посиланням на місцеву владу.

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Херсон під масованим ударом

Близько 05:00 з'явилося повідомлення про масований обстріл Херсона з артилерії.

Відбувається масований обстріл міста Херсона ! Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю,

– написав у телеграмі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Голова ОВА Олександр Прокудін також попередив: "Місто під масованим обстрілом ворожої артилерії!".

Станом на 05:47, за словами Мрочка, обстріл міста триває. Також є постраждалі цивільні. Крім того, багато влучань в багатоквартирні житлові будинки.

До слова, на початку грудня в ОВА повідомляли про намір ворог повторно наступати на Херсон. Зазначалося, що ворог вже зібрав 300 катерів для форсування Дніпра.