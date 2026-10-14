Удари по логістиці та підприємствах: Росія масовано атакує Кропивницький і область, є загиблий

Увечері 14 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Кіровоградську область та обласний центр. Ворожі удари припали на місцеву логістику та підприємства.

Відомо про загиблого.Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Олександр Райкович.

Що відомо про атаку

Росіяни вдарили, зокрема, по транспортних та промислових підприємствах.

З 21:27 місцеві жителі почули серію вибухів в обласному центрі. Атака на місто триває. О 22:14 Райкович повідомив, що внаслідок атаки є загиблий.

Місцевих жителів наполегливо попросили подбати про власну безпеку та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо,

– зазначив Райкович.

Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень інфраструктури.

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Нагадаємо, російські загарбники регулярно тероризують Україну ударними безпілотниками та ракетами. Зокрема, під час попередніх атак ворожі дрони неодноразово фіксували над територією Кіровоградщини, а також у сусідніх Черкаській та Вінницькій областях.

Цього ж вечора агресор поцілив по Тернопільщині. Під атакою було підприємство у Чортківському районі.

Вибухи під час дронової атаки також лунали в Івано-Франківську.