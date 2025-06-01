У мережі показали момент влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Києві
- 17 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами.
- У Дарницькому районі міста "Шахед" влучив у багатоповерхівку.
17 червня Росія вдарила по Києву дронами і ракетами. Ворожі снаряди зруйнували житлові будинки.
Російська балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок у Солом'янському районі. Знищено вщент цілий під'їзд. На місці працюють рятувальники. Відомо про загиблих, передає 24 Канал.
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Влучання дрона у будинок
В інших районах столиці також зафіксовані прильоти по житлових будинках. Зокрема, у мережі поширили момент влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Його підтвердив очільник ЦПД Андрій Коваленко.
Момент влучання дрона: дивіться відео
Наслідки удару по багатоповерхівці: дивіться відео
Пошкоджений будинок у Києві / Фото Obozrevatel
Пошкоджена багатоповерхівка у Дарницькому районі / Фото Obozrevatel
Ворожу атаку на Київ прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Київ. Ось так воює Росія – вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з Кндр, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?,
– йдеться у дописі чиновника.