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24 Канал Новини України Дрони масовано атакують Київ: що відомо про руйнування та постраждалих
1 липня, 23:40
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Дрони масовано атакують Київ: що відомо про руйнування та постраждалих

Анастасія Колеснікова

Увечері 1 липня Росія розпочала масовану атаку на Київ. У столиці лунає серія вибухів. Місцева влада повідомляє про наслідки ворожого обстрілу.

Вперше тлі загрози масованої атаки у Києві та області до 7-ої ранку 2 липня будуть зачинені АЗК мережі WOG.

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Які наслідки масованого обстрілу Києва у ніч проти 2 липня?

Першу тривогу для Києва оголосили близько 20:00. З того часу від Повітряних сил почали надходити все нові і нові повідомлення про рух дронів на столицю з різних напрямків.

 

00:10, 02 липня

У Шевченківському районі, в центрі столиці, також загоряння – на даху готелю, пише Кличко. Рятувальники на місці. Атака триває.

23:51, 01 липня

У КМВА уточнили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі.

23:39, 01 липня

У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці.

23:34, 01 липня

У КМДА оприлюдинили перші наслідки атаки:

  • У Деснянському районі уламки БпЛА впали біля приватного будинку. Без пожежі.
  • У Шевченківському районі – попередньо, на територію нежитлової будівлі.
     
23:18, 01 липня

У КМВА повідомили, що дрони рухаються на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів.

21:43, 01 липня

Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко. 
 

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