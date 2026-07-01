Дрони масовано атакують Київ: що відомо про руйнування та постраждалих
Увечері 1 липня Росія розпочала масовану атаку на Київ. У столиці лунає серія вибухів. Місцева влада повідомляє про наслідки ворожого обстрілу.
Вперше тлі загрози масованої атаки у Києві та області до 7-ої ранку 2 липня будуть зачинені АЗК мережі WOG.
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Які наслідки масованого обстрілу Києва у ніч проти 2 липня?
Першу тривогу для Києва оголосили близько 20:00. З того часу від Повітряних сил почали надходити все нові і нові повідомлення про рух дронів на столицю з різних напрямків.
У Шевченківському районі, в центрі столиці, також загоряння – на даху готелю, пише Кличко. Рятувальники на місці. Атака триває. У КМВА уточнили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі. У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці. У КМДА оприлюдинили перші наслідки атаки: У КМВА повідомили, що дрони рухаються на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів. Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко.
У Шевченківському районі, в центрі столиці, також загоряння – на даху готелю, пише Кличко. Рятувальники на місці. Атака триває.
У КМВА уточнили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі.
У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці.
У КМДА оприлюдинили перші наслідки атаки:
У КМВА повідомили, що дрони рухаються на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів.
Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко.