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24 Канал Новини України Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня
21 липня, 06:53
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Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня

Юлія Муріна

У ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Київ. Окупанти били ракетами й "Шахедами". На жаль, є жертва й постраждалі.

Усе, що відомо про масовану атаку на Київ уночі 21 липня, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Масована атака на Київ: є жертва й постраждалі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Київ 21.07.2025?

06:32, 21 липня

У ДСНС розповіли про наслідки атаки Росії

  • Одна людина загинула у Києві через масовану атаку Росії.
  • У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки.
  • Пожежу на площі 150 квадратних метрів уже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.
  • У Дніпровському районі спалахнули торгівельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метрів.
  • У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу й у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання. 
  • У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.
  • Рятувальники продовжують працювати на місцях обстрілу.
06:00, 21 липня

У Дарницькому районі пожежа ще в одній нежитловій будівлі. Екстрені служби прямують на місце.

05:39, 21 липня

У Соломʼянському районі пожежа на території складських приміщень. Екстрені служби прямують на місце.

05:31, 21 липня

За даними начальника КМВА, кількість постраждалих зросла до 2 людей.

05:28, 21 липня

Що відомо про постраждалих

Мер написав, що за попередньою інформацією:

  • у Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого.
  • В Оболонському районі пожежа в котеджному комплексі. Він незаселений. Постраждалих немає.
  • У Шевченківському районі, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.
  • У Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків, минулося без постраждалих.
04:56, 21 липня

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ наразі, за уточненою інформацією:

  • у Дарницькому районі займання на даху житлового будинку й на даху нежитлової будівлі. Спалахнула пожежа в супермаркеті. Відомо про одного загиблого.
  • У Дніпровському сталося загорання МАФів і пожежа в приміщенні дитячого садка.
  • У Шевченківському районі пожежа в житловому будинку й задимлення на відкритій території. Пошкоджений вхід на станцію метро "Лук'янівська".
  • Медики отримали виклики у Святошинський та Дніпровський райони.
04:54, 21 липня

Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

04:39, 21 липня

У Києві є жертва внаслідок російської атаки

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що є загиблий внаслідок ворожої атаки.

 

04:01, 21 липня

У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили, зазначив мер.

Також був виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, спалахнула пожежа.

Окрім того, бригада швидкої виїхала у Солом'янський район. Попередньо, там падіння уламків.

03:54, 21 липня

Задимлення на станції метро "Лук'янівська"

У мережі пишуть про пожежу на станції метро "Лук'янівська". Телеграм-канали поширили відео з задимленням.

Задимлення на станції метро "Лук'янівська": дивіться відео

03:45, 21 липня

Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують.