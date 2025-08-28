Летіли обманки, "Шахеди", ракети: наслідки масованого удару у Києві фіксують на понад 20 локація
- Росія здійснила масований удар по Києву в ніч на 28 серпня, в результаті якого загинули щонайменше 4 людини. Також відомо про десятки постраждалих.
- Наслідки фіксують на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
У ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ ракетами й ударними дронами. Терористи вбили щонайменше 4 людей, зокрема, 2 дітей. Також відомо про десятки постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Наслідки атаки на Київ фіксують на 20 локаціях: що відомо?
Посадовець констатував, що, на жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Зокрема, комбіновані удари різних напрямків і системно – наводкою на звичайні житлові будинки.
Цієї ночі це й обманки, "гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали". Станом на зараз маємо наслідки атаки на понад 20 локаціях,
– написав Тимур Ткаченко.
Додав, що їх фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах,
Є значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів. Зокрема, у Дарницькому Росія прямим влучанням знищила частину п'ятиповерхівки.
На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів,
– наголосив очільник КМВА.
Окрім того, постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.
Наслідки атаки на Київ / Фото з телеграму Клименка
У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка. Також ворожий влучив у двір поруч із 9-типоверхівкою, горять авто. Десятки машин постраждали на кількох локаціях.
У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок. Пожежу вже локалізували.
Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджені кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.
У Голосіївському – вже зранку сталося займання на кількох локаціях. Понад 10 будинків з вибитими вікнами, також постраждали автівки.
У Деснянському – наслідки фіксують у нежитловій зоні. Також є пошкодження в Оболонському.
Разом по Києву знову кількість пошкоджених об'єктів дійде до сотні, вибитих вікон – тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті,
– зазначив Ткаченко.
На кількох локаціях у різних частинах Києва впали уламки збитих цілей. Рятувальники опрацьовують кожну локацію.
Зверніть увагу! Не підходьте до таких об'єктів! Відразу телефонувати 101, 102.
Скільки загиблих і постраждалих у Києві?
Станом на 07:30 відомо про 4 загиблих внаслідок терористичної атаки. Серед них – 2 дітей, зокрема, 14-річна дівчинка.
Кількість постраждалих зросла до 38. Віталій Кличко повідомив, що 30 з них госпіталізували до столичних лікарень.
Раніше Тимур Ткаченко писав, що серед постраждалих – 5 дітей. Також зазначав, що поранені двоє братів 10 та 18 років. Молодшого хлопчика госпіталізували. Також травмувань зазнав 17-річний підліток.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!