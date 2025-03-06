Масована атака на Крим: лунають вибухи на військових аеродромах, ЗМІ повідомляють про детонацію
- 6 березня відбулася атака "невідомими безпілотниками", що призвела до вибухів у Криму на військових аеродромах та потужної детонації.
- Російські ЗМІ повідомляють про збиття 4 безпілотників над Чорним морем, вибухи в районах Севастополя, Качі, Заозерного, Саках та мису Фіолент, а також призупинення морського транспорту в Севастополі.
У Криму ввечері 6 березня внаслідок атаки "невідомими безпілотниками" пролунали потужні вибухи. Під ударом, зокрема, опинилися військові аеродроми.
Окрім цього, відбулася потужна детонація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про вибухи в Криму
У російських ЗМІ повідомляють, що нібито вдалося збити 4 ударних безпілотники над акваторією Чорного моря на значній відстані від берега в районі Качі. Проте також було чутно вибухи в районі Севастополя та виднілося зарево поблизу аеродрому "Бельбек". Там ввімкнули сигнал тривоги.
Вибухи в Севастополі: відео очевидців
Окрім цього, повідомляють про вибухи в районі аеродрому Кача, ще два було чути в Заозерному. Гучно цього вечора і в Саках, під ударом аеродром у Новофедорівці. Також чутно вибухи в районі мису Фіолент. За даними російських ЗМІ, там нібито відпрацював "Панцир-С1".
Внаслідок атаки безпілотниками в Севастополі морський пасажирський транспорт призупинив рух. Даних про постраждалих наразі немає.