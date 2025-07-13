У Львівській області виявили небезпечні уламки після масованої російської атаки

У Львівській області після масованої атаки Росії почали виявляти уламки ракет і дронів у різних локаціях. Місцева влада попереджає громадян, що підходити та торкатися залишків зброї небезпечно, про них потрібно повідомляти до поліції.

Частини ракет і БпЛА виявлені в полях та на вулицях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Де на Львівщині виявлені уламки зброї після атаки?

У кількох частинах Львівського району рятувальники виявили уламки російської зброї після масованої атаки в ніч проти 12 липня. Унаслідок удару ворога було поранено 12 людей. На щастя, вдалося уникнути руйнувань на об’єктах критичної інфраструктури та інших системах життєзабезпечення.

Натомість в області були виявлені вибухонебезпечні предмети. Уламок крилатої ракети впав у полі поблизу села Черепин, що в Давидівській територіальній громаді. У самому Давидові на вулиці Карпатській було знайдено уламок ворожого безпілотника.

У Солонківській громаді уламки ракети Х-101 впали одразу у двох місцях. Їх виявили на відстані двох кілометрів від житлових будинків.

Що відомо про обстріл Львова та області 12 липня?

Ворог масовано обстріляв Україну дронами-камікадзе та ракетами. Під атакою були кілька населених пунктів на Заході.

У Львові були травмовані люди та руйнування. Вороже озброєння пошкодило житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Постраждали фасади, вікна будинків та корпуси Львівської політехніки. Для ліквідації наслідків атаки 12 липня залучили понад 50 рятувальників ДСНС.