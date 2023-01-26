Які графіки відключень світла діють в областях України після атаки Росії
Росія 26 січня вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. У декількох областях зафіксували влучання.
Російські окупанти вранці 26 січня випустили по Україні 55 ракет. На щастя, 47 з них збили захисники українського неба. Водночас є влучання в енергооб'єкти. Яка ситуація зі світлом в Україні читайте у матеріалі 24 каналу.
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Росія атакувала енергооб'єкти України
В Укренерго розповіли, що упродовж доби 26 січня енергетична інфраструктура України пережила тринадцятий ракетний удар та п'ятнадцяту атаку дронами. Зафіксували низку влучань.
Зокрема, у Дніпропетровській області ворог знищив високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів.
Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на Півдні, зокрема, й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень,
– мовиться у повідомленні.
В енергосистемі – значний дефіцит. Ліміти споживання довели до всіх областей.
В яких областях найскладніша ситуація
Герман Галущенко – міністр енергетики – розповів, що ворог намагається створити системний збій в енергосистемі України. Найскладніша ситуація у Київській, Одеській та Вінницькій областях.
Українців попередили про екстрені вимкнення
Станом на 26 січня оголосили про екстрені вимкнення на території:
- Київської області;
- Дніпропетровської області;
- Одеської області.
Жителів Одещини попередили, що екстрені вимкнення можуть тривати упродовж декількох днів. Щоб стабілізувати ситуацію, потрібен час.
Кім про ситуацію на Миколаївщині
Віталій Кім з гумором анонсував повернення світла на Миколаївщину.
Свєта одягається. Скоро буде. Вийдемо на графік 2+/4- Далі – по ситуації,
– заявив голова Миколаївської ОВА.
Де відбуватимуться вимкнення за графіком
Станом на 13:40 відомо, що вимкнення за графіком відбуватиметься у таких областях:
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Івано-Франківська.