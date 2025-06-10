Масована атака по Києву: стало відомо про першу жертву, є постраждалі
- Російські війська завдали масованого удару по Києву в ніч на 10 червня, внаслідок чого загинула жінка в Оболонському районі та є постраждалі.
- Двоє постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів, ще чотирьом надано допомогу амбулаторно.
Російські війська завдали чергового масованого удару по Києву у ніч на 10 червня. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка та міського голову Віталія Кличка.
Дивіться також Київ у диму, в місті пошкоджено 8 із 10 районів, є загибла: усе про жахливу ніч у столиці
Що відомо про жертву та постраждалих у Києві
Ткаченко розповів, що внаслідок російської атаки на Київ загинула жінка в Оболонському районі.
Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу,
– наголосив очільник МВА.
Водночас Кличко повідомив, що після нічної атаки Росії на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Ще чотирьом надили допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, що Росія також завдала масштабного удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки загинули 2 людей, ще 9 – постраждали.