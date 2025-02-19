Масована атака по Одесі: спалахнули пожежі, 5 тисяч жителів без світла

Росія 19 лютого цинічно вдарила по Одесі безпілотниками. Внаслідок цього на даху закладу громадського харчування та складської будівлі виникли пожежі. Пошкоджень зазнали адмінбудівля, автомийка, дорога та скління приватного будинку. Одна людина зазнала поранень, її госпіталізували у стані середнього ступеню важкості.

Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. Через ворожу атаку також почалися проблеми з електропостачанням, без світла залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Дивіться також Росіяни запустили по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей існує небезпека

Наслідки російської атаки по Одесі

Увечері російські війська знову запустили по Одесі дрони-каміказде. О 20:21 жителі вперше почули звуки вибухів, пізніше канонада повторилася ще три рази.

Внаслідок падіння одного з БпЛА сталися загоряння. Пошкоджено кілька житлових та господарчих будівель та інфраструктуру міста. Один чоловік 55-ти років була поранений.

Наслідки ворожої атаки по Одесі / Фото Геннадія Труханова

Ворожа атака спричинила масові відключення світла в обласному центрі. Фахівці роблять все можливе, аби повернути світло до будинків 5 000 жителів. Також без електропостачання залишилися понад 89 000 абонентів в Одеській області.

Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атак. Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово,

– повідомляє Олег Кіпер.

Станом на 23:56 небезпека для Одещини минула. У разі повторної атаки закликаємо перебувати в безпечному місці.

Перебуваємо на зв'язку вдень та вночі у телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, щоб завжди бути в курсі актуальної інформації щодо повітряної тривоги та небезпеки для вашої області.